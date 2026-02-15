Samsun\'da Kaçak Otomobil Motoru Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 adet gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirilirken, 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çarşamba ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. KOM Şube ekipleri operasyonda iş yerinde yapılan detaylı aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 13 adet gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirdi.

Ele geçirilen motorlara el konulurken, operasyon kapsamında yakalanan 1 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN