Samsun\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda 6 bin 400 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 6 bin 400 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN