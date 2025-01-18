Samsun'da Kaçak Silah İmalathanesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Kaçak Silah İmalathanesi Ele Geçirildi

Samsun\'da Kaçak Silah İmalathanesi Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma kaçak silah imalathanesine baskın düzenleyerek çeşitli silah ve mermi buldu.

18.01.2025 12:36
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından kaçak silah imalathanesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen faaliyet kapsamında H.Y. (72) isimli şahsın kaçak silah satışı ve tamiri yaptığı bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsa ait işyerine baskın düzenlendi. Yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 246 adet tabanca fişeği, 110 adet muhtelif tabanca yedek parçası, 21 adet tabanca şarjörü, 7 adet bileme eğesi ve 1 adet mavzer tahta gövde takımı ele geçirildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaçak Silah İmalathanesi Ele Geçirildi - Son Dakika

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