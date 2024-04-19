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Samsun'da polis tarafından kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Orta Mahalle'de 2 ortaokul öğrencisine elektronik sigara sattığı tespit edilen A.Ö.'ye ait iş yerinde yaptıkları kontrolde 1 adet elektronik sigara, 4 adet elektronik sigara likidi, 9 bin 140 adet doldurulmuş makaron ve bin 836 gram kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili A.Ö. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN