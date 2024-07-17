Samsun'da Kamyonetin Çarptığı Hafif Ticari Araç Yaya Hemşirelerin Üzerine Devrildi - Son Dakika
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Samsun'da Kamyonetin Çarptığı Hafif Ticari Araç Yaya Hemşirelerin Üzerine Devrildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonetin çarptığı hafif ticari araç savrularak yaya 2 hemşirenin üzerine devrildi. Kazada ağır yaralanan hemşirelerden biri hastanede hayatını kaybetti. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17.07.2024 18:30
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Samsun'da kamyonetin çarptığı hafif ticari araç savrularak yaya 2 hemşirenin üzerine devrildi. Ağır yaralanan hemşirelerden biri tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi Suoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet M. yönetimindeki nakliyat firmasına ait 55 AAY 703 plakalı kamyonet, Ömer T.'nin kullandığı 55 AOE 599 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada savrulan hafif ticari araç yolda yürüyen hemşireler Seydi Mertcan Barçin (28) ve Ömer Faruk A.'ya (30) çarptı. Kazada sağlık çalışanları ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan 2 yayanın Çarşamba Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı ve nöbet çıkışı evlerine giderken kaza geçirdikleri öğrenildi. Ağır yaralanan hemşire Seydi Mertcan Barçin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kamyonetin Çarptığı Hafif Ticari Araç Yaya Hemşirelerin Üzerine Devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Kamyonetin Çarptığı Hafif Ticari Araç Yaya Hemşirelerin Üzerine Devrildi - Son Dakika
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