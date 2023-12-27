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Samsun'da Kavak ilçesinde kış lastiği denetimi yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da Kavak ilçesinde kış lastiği denetimi yapıldı

Kavak İlçe Jandarma Trafik ekipleri, Kavak Mahmutbeyli grup yolunda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Denetimde lastiklerin diş derinliği ölçülerek sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Samsun\'da Kavak ilçesinde kış lastiği denetimi yapıldı
27.12.2023 - 14:38,
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Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.

"Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında Kavak İlçe Jandarma Trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Kavak Mahmutbeyli grup yolunun Göçebe Kocalan Mahallesi denetim noktasında yapılan kontrolde lastiklerin diş derinliğini ölçen ekipler, sürücülere trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da bilgilendirmede bulundu. Uygulamada 50 aracın denetlendiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kavak ilçesinde kış lastiği denetimi yapıldı - Son Dakika


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