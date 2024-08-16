Samsun\'da kaybolan genç kadın bulunamadı

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Samsun'da gece denize girdikten sonra kaybolan genç kadın, aramaların 2. gününde de bulunamadı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 75. Yıl Bulvarı sahilinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.G. (40) adlı şahıs 10 gün önce tanıştığı kız arkadaşı Zeynep A. (32) ile birlikte sahilde alkol alıp daha sonra birlikte denize girdi. K.G. genç kadını denizde bırakıp tuvalet ihtiyacı için sudan dışarı çıktı. Bir süre sonra geri gelen K.G. kız arkadaşını denizde ve etrafta bulamayınca polisten yardım istedi. Zeynep A.'nın çantası ve cep telefonu deniz kenarında bulundu. Gece yarısı Karadeniz'in azgın sularında kaybolan Zeynep A.'yı bulmak için Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Sahil Güvenlik ekipleri denizde gün boyu arama çalışması yaptı. 2. günde yapılan arama çalışmaları da sonuç vermedi. - SAMSUN