Samsun'da 11 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu - Son Dakika
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Samsun'da 11 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Samsun\'da 11 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Samsun'un Ladik ilçesinde 11 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Esma Yığman, sahibi il dışında bulunan bir evde saklanırken bulundu. Açlıktan bitkin halde bulunan Esma, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

28.04.2024 16:23
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Samsun'da 11 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ladik ilçenin kırsal mahallesi olan Küpecik'te ailesiyle birlikte ikamet eden 17 yaşındaki Esma Yığman, 16 Nisan gecesi evinden ayrıldı ve kayıplara karıştı. Ailesi kızlarının hayatından endişe ederek bulunması için jandarmadan yardım istedi ve kayıp başvurusunda bulundu.

Esma'yı bulmak için jandarma ve polis seferber oldu. Yapılan araştırma sonucu kaybolduktan bir gün sonra Samsun Otogarı'nda görüldüğü tespit edilen Esma'nın daha sonra izini süren jandarma ve polis son olarak Amasya'nın Merzifon ilçesi Merzifon Çorum karayolunda görüldüğünü tespit ederek, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.

Baba Seydahmet Yığman kızının bulunması için Ankara, Çorum ve Samsun arasında adeta mekik dokudu. Acılı aile kızlarının yaşından daha küçük bir görüntüye sahip olduğunu belirterek, başına bir olay gelmeden bulunmasını istedi.

Kayıp Esma ikamet etti Küpecik Mahallesi'nde sahibi il dışında bulunan bir evde bulundu. Kız çocuğunun kimsenin olmadığı bildiği evde saklandığı ve ev sahipleri dün akşam evlerine dönünce açlıktan bitkin halde bulunduğu öğrenildi. Ailesi tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan Esma Yığman, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede gerekli tedavisi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Esma Yığman'nın bugün taburcu edildiği öğrenildi. Kızlarının bulunması üzerin Yığman ailesi büyük sevinç yaşadı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Ladik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 11 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu - Son Dakika

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