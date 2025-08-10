Samsun\'da kaza: 3 yaralı

Samsun'da otomobilin kamyonla çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi 100.Yıl Bulvarı Samsun Millet Bahçesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahit Eren Soylu idaresindeki 06 ABB 898 otomobil, İsak Aydemir yönetiminde 35 BDA 956 kamyona sol arka yan kısmından çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Hatice Sidal Yurtbay, Nisanur Özdemir ve Hürü Melek Olcay yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN