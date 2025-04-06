Samsun'da Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

06.04.2025 09:15
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Samsun'da feci kaza: 5 ölü

SAMSUN - Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Karaağaç Mahallesi mevkisinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu yönüne giden 06 DV 3250 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 55 FA 026 plakalı otomobil ile çarpıştı. Feci kazada araçlarda bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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