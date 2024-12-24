Samsun'da Kaza: Lastiği Patlayan Araca Çarpıldı - Son Dakika
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Samsun'da Kaza: Lastiği Patlayan Araca Çarpıldı

Samsun\'da Kaza: Lastiği Patlayan Araca Çarpıldı

Samsun'da otomobilin lastiği patlayarak duran hafif ticari araca çarpması sonucu sürücü yaralandı.

24.12.2024 14:35
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Samsun'da otomobilin lastiği patlayan hafif ticari araca arkadan çarparak hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlem Güneş idaresindeki 06 CYA 483 plakalı Volkswagen marka otomobil, lastiği patladığı için duran Mehmet Sinan Yayla yönetimindeki 55 D 0550 hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada ön kısmı parçalanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaza: Lastiği Patlayan Araca Çarpıldı - Son Dakika

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