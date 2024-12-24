Samsun\'da Kaza: Lastiği Patlayan Araca Çarpıldı

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Samsun'da otomobilin lastiği patlayan hafif ticari araca arkadan çarparak hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlem Güneş idaresindeki 06 CYA 483 plakalı Volkswagen marka otomobil, lastiği patladığı için duran Mehmet Sinan Yayla yönetimindeki 55 D 0550 hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada ön kısmı parçalanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN