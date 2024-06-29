Samsun'da kazada yaralanan yaşlı kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da kazada yaralanan yaşlı kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Geniş Video İzle

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen elektrikli araç kazasında yaralanan 71 yaşındaki Vezifa F., beyin kanaması teşhisiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter, Vezirköprü ilçesine giderek yaşlı kadını alıp Samsun'daki hastaneye götürdü.

29.06.2024 02:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da kazada yaralanan yaşlı kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da elektrikli araç kazasında yaralanan yaşlı kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Vezifa F., elektrikli araç kazasında yaralandı. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadının beyin kanaması teşhisiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek yaşlı kadını alıp Samsun'daki hastaneye götürdü.

Kaynak: İHA

Helikopter, Vezirköprü, Samsun, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da kazada yaralanan yaşlı kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
20:38 Consensys, SEC tarafından dava edildi Consensys, SEC tarafından dava edildi
19:25 Moody’s: Türkiye’nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak Moody's: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak
19:11 Biden ve Trump’ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye’nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu Biden ve Trump'ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 08:35:40. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da kazada yaralanan yaşlı kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement