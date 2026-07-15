Samsun'da Kediyi Tekmeleyen Şahıs Tepki Çekti - Son Dakika
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Samsun'da Kediyi Tekmeleyen Şahıs Tepki Çekti

Samsun\'da Kediyi Tekmeleyen Şahıs Tepki Çekti
15.07.2026 23:51
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İlkadım'da esnafın bakımını üstlendiği kediye tekme atan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde esnafın baktığı bir kediye yoldan geçen kimliği belirsiz bir kişinin tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay mahallede tepkiye neden oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle esnafının bakımını üstlendiği kedi kaldırımda bulunduğu sırada yoldan geçen kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, kediye tekme attı. Tekmenin etkisiyle kedi savrulurken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından mahalle sakinleri ve esnaf duruma tepki gösterdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Kediyi Tekmeleyen Şahıs Tepki Çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Kediyi Tekmeleyen Şahıs Tepki Çekti - Son Dakika
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