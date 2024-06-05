Samsun'da yapılan aramalarda kenevir bitkisi ve sentetik ecza ele geçirildi

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 16 kök kenevir bitkisi ve 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerince Samsun'un Çarşamba ilçesi Beylerce Mahallesi'nde F.K., B.K., E.K. ve Ö.B. isimli şahısların ikametlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda F.K. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde 14 Kök kenevir bitkisi, 0.15 gram kenevir tohumu, 0.11 gram tütün kubar esrar karışımı ele geçirildi. B.K. isimli şahsın ikametinde eşi C.K.'ya ait olduğunu beyan ettiği 2 kök kenevir bitkisi, 0.60 gram tütün ve kubar esrar karışımı ele geçirilirken, E.K. isimli şahsın ikametinde ise 9 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı elde edildi.

Jandarma ekiplerince B.K. ve eşi C.K ile E.K, O.K. ve Ö.B.'nin ifadesi alınırken, F.K. ise gözaltına alındı. - SAMSUN