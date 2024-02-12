Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 50 bin adet makaron ve 100 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 50 bin adet makaron ve 100 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirildi

Samsun\'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 50 bin adet makaron ve 100 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenledikleri operasyonda 50 bin adet sahte bandrollü boş makaron ve 100 adet 1 kiloluk paketler halinde 100 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirdi. Operasyon sonucunda bir kişi yakalandı.

12.02.2024 13:04  Güncelleme: 13:07
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Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonunda 50 bin adet makaron ve 100 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 50 bin adet sahte bandrollü boş makaron ve 100 adet 1 kiloluk paketler halinde 100 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 50 bin adet makaron ve 100 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 50 bin adet makaron ve 100 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirildi - Son Dakika
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