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Samsun'da kontrolü yitirilen motosikletin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da kontrolü yitirilen motosikletin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde, kontrolü yitirilen bir motosikletin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun\'da kontrolü yitirilen motosikletin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı
07.01.2024 - 10:34,
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Samsun'da kontrolü yitirilen motosikletin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Şahin idaresindeki 55 ADV 972 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da kontrolü yitirilen motosikletin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı - Son Dakika


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