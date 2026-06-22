Samsun'da Kültür Yolu Festivali'nde Bıçaklı Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Kültür Yolu Festivali'nde Bıçaklı Kavga

Samsun\'da Kültür Yolu Festivali\'nde Bıçaklı Kavga
22.06.2026 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'daki festival konserinde çıkan kavgada 21 yaşındaki genç ağır yaralandı, 2 çocuk tutuklandı.

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde çıkan kavgada 6 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kültür Yolu Festivali'nin Samsun ayağında İlkadım ilçesi Batıpark'ta dün akşam düzenlenen Derya Uluğ konseri sırasında çıkan kavgada M.H. (21) bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kez bıçaklanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ciğerinin söndüğü öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 4 çocuğu gözaltına aldı. 4 şüpheli, bugün Samsun Adliyesinde çocuk savcısına ifade verdikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 2 çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.M.K.K. (17) ve U.K.E. (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan geçen yıl düzenlenen Kültür Yolu Festivali konserlerinde de aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Festival, 3. Sayfa, Güvenlik, Samsun, Çocuk, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Kültür Yolu Festivali'nde Bıçaklı Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır: 62 ilde doğaya salınacaklar Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır: 62 ilde doğaya salınacaklar
Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena’nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena'nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi
7’den 70’e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil 7'den 70'e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil
Avrupa’da rekor sıcaklık alarmı: 845 okul kapanıyor Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı: 845 okul kapanıyor
Filenin Sultanları, Çin’i de devirdi Filenin Sultanları, Çin'i de devirdi
Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi

19:36
Süper Lig’de harcama limitleri açıklandı
Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı
19:25
Milli oyunculardan Bodrum’da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar
Milli oyunculardan Bodrum'da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar
19:16
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma Tutuklulukları devam edecek
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
17:58
Bakan Gürlek duyurdu 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge
Bakan Gürlek duyurdu! 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge
17:41
Erhan Karaal’ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler
Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler
17:06
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu
ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 19:45:35. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Kültür Yolu Festivali'nde Bıçaklı Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.