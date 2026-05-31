Samsun'da Kurşunlama Olayı: 19 Yaşındaki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Samsun'da Kurşunlama Olayı: 19 Yaşındaki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

31.05.2026 14:43
Samsun'un Atakum ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 19 yaşındaki şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 29 Mayıs 2026 günü saat 04.00 sıralarında Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaat şirketine ait olduğu değerlendirilen iş yerinin camlarına silahla ateş açılması sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. Olay yerinde yapılan incelemede 9 milimetre çapında fişek ve boş kovanlar bulundu.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma ve takip sonucunda şüpheli E.O. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Müteahhit Ö.E. şüpheliyi aile arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinden tanıdığını, kurşunlanan iş yerinde daha önce kiracı olarak bulunduğunu ve camlarda halen kendi firmasına ait reklamların yer aldığını söyledi.

Şüpheli E.O. ise dedesine ait arsaların daire karşılığı müteahhide verildiğini, ancak sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmediğini öne sürdü. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle mağdur olduklarını iddia eden E.O., "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Mala Zarar Verme" ve "Tehdit" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

