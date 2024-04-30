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Samsun'da polis tarafından makaron sigara, elektronik sigara ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu bin 660 adet doldurulmuş makaron sigara, 30 adet elektronik sigara, 23 adet elektronik sigara likidi ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN