Samsun'da mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler - Son Dakika
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Samsun'da mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler

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Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde gezintiye çıkan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler pes dedirtti. Genç bir çift çevredekilere aldırış etmeden çimlerin üzerinde cinsel ilişkiye girerken görüntülendi.

05.09.2024 23:36
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Son zamanlarda Kocaeli, İzmir ve İstanbul'da yaşanan olayları hatırlatan bir görüntü de Samsun'dan geldi.

Atakum ilçesindeki yat limanında gezintiye çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde genç bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Çimlerin üzerinde çevredekilere aldırış etmeden ilişkiye giren şahısların görüntülerine sosyal medya kullanıcılarından da tepki yağdı.

Samsun\'da mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler - Son Dakika

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    Yorumlar (24)

  • Emre Bey: Son zamanlarda sık sık haber yapılıyor bu konuda sert bir adli karar gelmesi lazım aksi halde yaygınlaşacak gibi. Türk insanı abartmayı seven bir toplum. 153 5 Yanıtla
    Bu Kim: aynen 0 0
  • Yakup İnce: kıyamet alameti 112 14 Yanıtla
    Mehmet Erginer: Ay bıktık bu yorumdan 1 8
  • Güngör ATEŞ: 2 adet mermi 97 15 Yanıtla
  • Ayhan Şakir: YÜCE KİTABIMIZDA BELİRTİLEN KIYAMET ALAMETLERİNDEN ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN 93 10 Yanıtla
    Oğuz Özen: Hangi kitapta Kuran da böyle bir şey yok, başka yüce kitabın varmı bilmem:((( 2 11
  • Bayram Yavuz: Bunlar eş zamanlı olarak bilerek yapılıyor bence. Hepsine basın önünde ağır cezalar yağdırılmalı! 88 7 Yanıtla
  • Çelikk: Çok Güzel haber 13 49 Yanıtla
    Bu Kim: i8ne 3 0
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