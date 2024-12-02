Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Zübeyde Hanım Meydanı'nda motosiklet sürücülerine yönelik GBT sorgusu, kask, ehliyet, araç plaka ve egzoz denetimi yaptı. Denetime uymayan sürücülere yönelik cezai işlem uygulayan ekipler, sürücülerin kurallara uyması noktasında uyarılarda bulundu.
Denetimler, ilçe genelinde gün boyunca devam etti. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Motosiklet Denetimi - Son Dakika
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