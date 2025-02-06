Samsun\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Samsun'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle İlkadım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efe Külah idaresindeki 55 APB 674 plakalı motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Efe Külah ile yanında bulunan Altan İrfan Şahin yaralandı. Yaralılar, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN