Samsun\'da Motosiklete Çarpan Tırın Sürücüsü Yaralandı

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SAMSUN (İHA) – Samsun'da geri geri giden tırın arkasında bulunan motosiklete çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi İlkadım Bulvarı üzeri Samsun Sebze ve Meyve Hali Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Otoyolda geri geri giden 10-ZJ-400 yabancı plakalı M.Y. idaresindeki tır, o sırada yol kenarında bekleyen Emre K.'nin(32) kullandığı 57 ABE 854 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte sürücü yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN