Samsun\'da Motosikletin Otomobile Çarptığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

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Samsun'da motosikletin SUV tipi otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde U dönüşü yapan S.A. (36) idaresindeki 55 ANJ 269 plakalı SUV tipi otomobile, B.B.'nin (40) kullandığı 55 AJB 138 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklette bulunan sürücü B.B. ile yabancı uyruklu kadın W.A.K.A. (31) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, U dönüşü yapmaya çalışan otomobile, cadde üzerinden gelen motosikletin çarpma anı yer alıyor.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN