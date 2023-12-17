Samsun\'da narkotik-asayiş uygulamasında silah ve mermi ele geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde polis tarafından yapılan narkotik-asayiş uygulamasında 2 adet silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, dün akşam 19.00-00.00 saatleri arasında narkotik-asayiş uygulaması düzenledi. 2 ekip 8 personel görevlendirildi uygulamada, 32 şahıs sorgulandı ve 5 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet 9 mm fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 22 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Uygulamada 1 araç sürücüsüne 951 TL trafik cezası uygulandı. - SAMSUN