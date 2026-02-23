Samsun\'da Narkotik Operasyonu: 9 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 bin 308 adet sentetik ecza ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 3 şüpheliye ait üst, araç ve ikametlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 9 bin 308 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN