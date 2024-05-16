Samsun\'da Narkotik Operasyonunda 11 Kişi Yakalandı

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, NARVAS verileri doğrultusunda, İlkadım ilçesi Çiftlik, Hastanebaşı ve Derecik Mahalesi ile Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde şok denetim yaptı. Uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan denetimlerde, 5 bin 80 adet sentetik ecza, 151 gram metamfetam ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Yapılan denetimlerde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs ile birlikte toplam 11 kişi yakalandı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN