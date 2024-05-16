Samsun'da Narkotik Operasyonunda 11 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Narkotik Operasyonunda 11 Kişi Yakalandı

Samsun\'da Narkotik Operasyonunda 11 Kişi Yakalandı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan denetimlerde 11 kişi yakalandı. Denetimlerde, 5 bin 80 adet sentetik ecza, 151 gram metamfetam ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan biri, uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Soruşturma devam ediyor.

16.05.2024 12:08
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, NARVAS verileri doğrultusunda, İlkadım ilçesi Çiftlik, Hastanebaşı ve Derecik Mahalesi ile Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde şok denetim yaptı. Uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan denetimlerde, 5 bin 80 adet sentetik ecza, 151 gram metamfetam ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Yapılan denetimlerde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs ile birlikte toplam 11 kişi yakalandı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Narkotik, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Narkotik Operasyonunda 11 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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