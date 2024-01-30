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Samsun'da Nitelikli Cinsel Saldırı Suçundan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Nitelikli Cinsel Saldırı Suçundan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Havza ilçesinde, nitelikli cinsel saldırı suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan İ.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İ.A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun\'da Nitelikli Cinsel Saldırı Suçundan Hükümlü Yakalandı
30.01.2024 - 12:20,
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Samsun'da hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı ağır ceza mahkemesince "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Havza Adliyesine sevk edilen İ.A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun, Havza, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Nitelikli Cinsel Saldırı Suçundan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika


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