Samsun'da Okul Çevresine Sıkı Denetim - Son Dakika
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Samsun'da Okul Çevresine Sıkı Denetim

Samsun\'da Okul Çevresine Sıkı Denetim

Samsun Emniyet, 2024-2025 eğitim dönemiyle okul çevresinde denetimleri artırdı, 4.411 kişi kontrol edildi.

15.09.2024 17:21
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte il genelinde denetimlerini arttırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek maddelerin satılmasının engellenmesi, servis araçlarının trafik kurallarına riayetinin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Toplamda 233 ekip ve 602 personel ile 398 okul önünde ve çevresinde çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında hafta boyunca yapılan denetimlerde 4 bin 411 kişi ve 145 metruk bina kontrol edildi, 595 umuma açık iş yeri ile 321 park-bahçe ve 30 araç denetlendi, polis sorumluluk bölgesinde 8 aranan şahıs yakalandı, amaç dışı bıçak taşıyan 1 şahsa adli ve idari işlem uygulandı, 4 şahsa ise idari para cezası uygulandı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresinde gerçekleştirilen sıkı denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Okul Çevresine Sıkı Denetim - Son Dakika

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