Samsun\'da Okul Hırsızlığı: 4 Zanlı Yakalandı

Samsun'da okulun penceresinden içeri girerek müdür yardımcısının odasından 3 bin 300 lira para çalan 2'si çocuk 4 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'ndeki Uludağ Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun penceresinden içeri giren zanlılar, müdür yardımcısının odasından 3 bin 300 lira para çaldı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Ö.S.(19), A.B.(20), E.Y.(17) ve Y.Ç.'yi(13) yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı küçük E.Y. ve Y.Ç., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulara tamamlanan Ö.S. ve A.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN