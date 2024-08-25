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Samsun'da ormanlık alanda yangın: 50 dönüm alan zarar gördü

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın nedeniyle 50 dönümlük alanda zarar meydana geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Karadoruk Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, orman itfaiyesi ve SASKİ ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği yangın, yapılan çalışmaların ardından söndürülerek kontrol altına alındı.

50 dönüm alan zarar gördü

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler yangını söndürerek kontrol altına alırken, bölgede soğutma çalışması başlattı. yangın nedeniyle yaklaşık 50 dönümlük bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.