Samsun\'da Ormanlık Arazi ve Saksıda 178 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Samsun'da ormanlık arazide ve saksıda toplam 178 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele(NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide 137 kök kenevir bitkisi elde edildi.
NSM ekiplerince Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde S.K(46) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ikametin çatı katında saksılara dikili vaziyette 41 kök kenevir bitkisi ve 12,25 gram esrar maddesi ele geçirildi. S.K. yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN
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