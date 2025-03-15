Samsun\'da Otluk Alanda Yangın

Samsun'da bir otluk ve çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Aşık Veysel Caddesi mevkisinde otluk alanda çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu. Otluk alanda alevleri gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının giremediği yangın alanına, itfaiye erleri girerek yangını büyümeden söndürüldü. - SAMSUN