Samsun\'da Oto Tamirci Dükkanında Cinayet: Türkmenistan Uyruklu Öğrencinin Erkek Arkadaşı Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Samsun'da oto tamirci dükkanında tabancayla vurulmuş halde cansız bedeni bulunan ve intihar ettiği iddia edilen Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisinin erkek arkadaşı 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir ve bakım servisinde 26 Kasım 2022 gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Üniversitesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova (21), oto tamir ve bakım servisinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İş yeri sahibinin arkadaşı olduğu ileri sürülen genç kadının ölümü şüpheli bulundu. İş yeri sahibi Kenan Pala (43), polis tarafından gözaltına alındı. Pala, olayın intihar olduğunu iddia etti. Adliyeye sevk edilen Kenan Pala çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kanan Pala hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında kendini savunan Kenan Pala, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Aramızda tartışma çıktı. Bir şeyler fırlattı. Sakinleştirecektim ama saldırdı. Ona tokat attım. Dövmek için değildi. Çıkarken hakaret etti. Elimi kaldırdım. Ağlayınca iş yerinin alt katına indim. Merdivenden yukarı çıktım. Üzerimi değiştirdim. Onunla göz göze gelmedim. O esnada arkadaşım yanıma geldi. 'Cevap vermiyor' dedi. Arkadaşım sandalyeye dokununca yana devrildi. Maktulün kazağındaki lekeyi gösterdi. Kazağı kaldırdım, bıçak yarası sandım. Ambulansı aramasını söyledim. Aşağıdayken silah aklıma geldi. Baktığımda silah yerinde yoktu. 5 aydır sevgiliydik. Onunla Karadeniz turuna tatile çıktım. Boşanma aşamasındaki karıma çektirdiğimiz fotoğrafları attı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Maktulü ben vurmadım" diye ifade vermişti.

Kenan Pala bugün son kez hakim karşısına çıktı. Son savunmasını yapan Kenan Pala, "14 aydır suçsuz olduğum halde sabırla adeletin gerçekleşmesini bekledim. Maktulü 2 kez intiharın eşiğinden aldım. Maktulü ben öldürmedim. Kendisi intihar etmiştir. Suçsuzum beraatime karar verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Kenan Pala'yı "haksız tahrik altında öldürmek" suçundan 20 yıl, silahtan da 10 ay olmak üzere toplam 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN