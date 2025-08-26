2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası kamerada - Son Dakika
2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası kamerada

2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası kamerada
26.08.2025 15:06  Güncelleme: 16:12
2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası kamerada
Haber Videosu

Samsun'un Terme ilçesinde yol kenarında duran kamyonetin yanında bulunan Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız'a yolcu otobüsü çarptı. Her iki kişi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otobüs şoförü "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan tutuklandı.

Samsun'un Terme ilçesinde 2 kişinin öldüğü yolcu otobüsü kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, kazada hayatını kaybedenler bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, Samsun- Ordu kara yolunun 61. kilometresi, Gündoğdu mevkisinde dün saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çanakkale'den Rize'ye giden Sahil Seyahat firmasına ait Mustafa Hakan O. yönetimindeki 53 RT 111 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yol kenarında duran 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çeken Aydın Yiğit (47) ve Mehmet Yıldız'a (71) çarptıktan sonra mısır tarlasına girdi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yiğit ve Yıldız, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydın Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen Yerme Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mehmet Yıldız da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

Otobüsteki 32 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, aracın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün güvenlik şeridine girerek kamyonetin yanında bulunan yayalara çarpma anı ve mısır tarlasına dalışı yer aldı. Şoförün çarpma esnasındaki soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

Samsun'da Yolcu Otobüsü Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden 4 çocuk babası Mehmet Yıldız, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Kefeli Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda; Aydın Yiğit ise Atakum Çatmaoluk Camisi'nde aynı vakitte kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.

Samsun'da Yolcu Otobüsü Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazada gözaltına alınan otobüs şoförü Mustafa Hakan O., çıkarıldığı mahkemece "taksirle 2 kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 00349200:
    içi geçmiş yorgunluktan. 15 0 Yanıtla
  • Erol:
    Resmen uyuyor 10 0 Yanıtla
  • kenan sar:
    Adam uyudu sanki. çarptığının farkında değil 8 0 Yanıtla
  • MERT UYSAL:
    uyumuş herif, ölenlere Allahtan rahmet diliyorum, pisi pisine ölüm bu işte, ya arkadaş bu herifler uyumuyor mu? kaç saat araç kullanıyorlar?denetleyen yok mu? 6 1 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    uyumuş 6 0 Yanıtla
