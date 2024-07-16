Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Otomobil traktörün römorkuna çarptı ve traktör devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

16.07.2024 17:29
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Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.I.'nın kullandığı 19 ACK 816 plakalı otomobil, kavşaktan karşı istikamete geçmeye çalışan D.D. yönetimindeki 55 UA 925 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Kazanın şiddetiyle traktör römorkunun arka tekerleği koptu ve devrildi, bu esnada yüklü olan buğdaylar yola savruldu. Kazada sürücüler ve otomobilde yolcu olarak B.B.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yola saçılan buğday ekip ve vatandaşların yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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