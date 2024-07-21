Samsun'da otomobil Kızılay Kampının bahçesine uçtu: 1 yaralı
SAMSUN - Samsun'da yoldan çıkan otomobilin Türk Kızılayı Kampının bahçesine uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin B. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak duvarın üzerinden aşıp Türk Kızılayı Kampının bahçesine uçtu. Kazada, ters dönen araçta bulunan Şahin B., yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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