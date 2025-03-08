Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı
SAMSUN - Samsun'da otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun- Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AOM 254 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Ali A. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücü ve yanında bulunan Serap A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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