Samsun'da Otomobil Takla Attı: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Otomobil Takla Attı: 4 Kişi Yaralandı

Samsun'da meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Araçta bulunan 4 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

08.10.2024 20:42
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Otomobil takla attı: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'da takla atarak yolda ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesindeki 200 Evler mevkiindeki çevre yolunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 08 AAK 696 plakalı Ford Focus marka otomobille seyir halinde olan Cüneyd Karakol, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Bir süre refüjde giden otomobil bariyerlere çarptıktan sonra yola savrularak ters döndü. Araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay mahalline gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı kazayı anlatan şoför Karakol, "Araç yağmurdan dolayı kaymaya başlayınca başka araçlara vurmamak için refüje çıktım. Ben kazada yaralanmadım. Araçtakilerin de durumu iyi ancak tedbir amaçlı hastanelere gönderdik" dedi.

Kaza yapan araçtan yola dökülen yağ ve yakıt ise Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından temizlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Otomobil, Samsun, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Otomobil Takla Attı: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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