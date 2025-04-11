Samsun'da Polis Araçlarına Çarpma Kazası - Son Dakika
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Samsun'da Polis Araçlarına Çarpma Kazası

Samsun\'da Polis Araçlarına Çarpma Kazası

Samsun'da minibüs polis aracına çarptı, 1'i polis 2 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

11.04.2025 17:38
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Samsun'da polis aracına minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Baki Esen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kaya'nın kullandığı 55 AGJ 874 plakalı minibüs, polis memuru Taner Yıldırım yönetimindeki 55 A 7928 plakalı park halindeki polis otosuna arkadan çarptı. Minibüsün çarpması sonucu savrulan polis aracı kaldırım kenarında elektrik direğine çarptı. Kazada, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi polis aracında bulunan polis memuru İhsan Bilgin ile minibüs sürücüsü Ali Kaya yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Polis Araçlarına Çarpma Kazası - Son Dakika

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