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Samsun'da polis ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor

Samsun\'da polis ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor

Samsun'da polis ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık ve temel güvenlik konularında vatandaşları bilgilendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bilgilendirme toplantılarında 737 adet broşür dağıtıldı ve 506 vatandaş bilgilendirildi. Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

16.02.2024 17:43  Güncelleme: 17:44
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Samsun'da polis ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık, UYUMA, NARVAS, KADES, temel güvenlik konuları ve bu konularda gecikme olmaksızın 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması, yapılan ihbarlarda kişisel bilgilerin gizli tutulduğu ve her ihbarın istisnasız değerlendirilmeye alındığını belirterek, vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ve İlkadım ilçelerinde bilgilendirme toplantısı yapılarak, muhtarlıklar, iş yerleri, resmi kurumlar ziyaret edildi. Toplamda 737 adet broşürün dağıtıldığı çalışmalarda 506 vatandaş bilgilendirildi.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da polis ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor - Son Dakika

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