Samsun\'da polis ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor

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Samsun'da polis ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık, UYUMA, NARVAS, KADES, temel güvenlik konuları ve bu konularda gecikme olmaksızın 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması, yapılan ihbarlarda kişisel bilgilerin gizli tutulduğu ve her ihbarın istisnasız değerlendirilmeye alındığını belirterek, vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ve İlkadım ilçelerinde bilgilendirme toplantısı yapılarak, muhtarlıklar, iş yerleri, resmi kurumlar ziyaret edildi. Toplamda 737 adet broşürün dağıtıldığı çalışmalarda 506 vatandaş bilgilendirildi.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - SAMSUN