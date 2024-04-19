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Samsun'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Yakalanan şahsın 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı

SAMSUN - Samsun'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs polis tarafından yakalanırken, şahsın ayrıca hakkında 22 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde 11 gün önce saat 20.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan B.A.(20), kardeşi M.A.ile arkadaşları Y.G.yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis silahlı saldırıyla ilgili firarda olan Adnan Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Adnan Ş.'nin hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 2 ay 10 gün hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Adnan Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.