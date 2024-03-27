Samsun\'da Ramazan Ayında Dilencilere Operasyon

3.Sayfa

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayını fırsat bilerek vatandaşların inanç ve merhamet duygularını sömüren dilencilere göz açtırmıyor. Sivil ve resmi kıyafetli zabıtalar, cami çevrelerinde, kentin işlek noktalarında dilencilik yapan kişileri tespit ederek yakalıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayını fırsat bilerek halkın inanç ve merhamet duygularını sömüren dilencilere izin vermiyor. Resmi ve sivil kıyafetli ekipler tarafından kentteki cami çevrelerinde ve işlek noktalarda sürekli uygulama yapılıyor. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde, cami ve hastane çevrelerinde dilenen kişileri takibe alan zabıta ekipleri operasyon gerçekleştiriyor. Ramazan ayında dilencilere yönelik yapılan çalışmalar artırılırken dilencilik yaptıkları belirlenen kişiler, ekipler tarafından Büyükşehir Belediyesi Dilenci Toplama Merkezi'ne getiriliyor. Burada üzerlerinden çıkan paralara tutanakla el konulurken, haklarında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi gereğince işlem yapılıyor.

Ramazan ayında dilencilere yönelik yapılan çalışmaları artırarak sürdürdüklerini söyleyen Dilencilikle Mücadele Zabıta Amirliği Sorumlusu Zabıta Komiseri Kurtuluş Lafçı, "Ekiplerimizle birlikte sorumluluk alanlarımızda denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Dilencilerin üzerinde arama yapıldığında saç tokaları içerisinde, bebek arabaları veya çocuk bezleri arasında hatta ve hatta ekmeklerin veya pidelerin içerisinde paraları gizlediklerine şahit oluyoruz. Ancak şunu hatırlatmak isterim ki bu kişiler bu eylemi meslek haline getirmişlerdir. Verdiklerimizle yardım ettiğimizi düşündüğümüz paralar, aslında ihtiyaç sahiplerine ulaşmamaktadır. Dolayısıyla etrafımızdaki bilinen kişilere yardım etmek daha doğru bir davranış olacaktır. Halkımızın dini duyguları istismar eden bu kişilere karşı vatandaşlarımızı bir kere daha uyarmak istiyoruz" dedi. - SAMSUN