Samsun'da Restoranda Garson Bıçaklandı, 2 Kişi Tutuklandı

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Samsun'da çalıştığı restoranda garsonun bıçaklanmasıyla ilgili 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Samsun Adliyesi yanındaki bir restoranda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda çalışan garson Şaban A. (37), kimliği belirsiz şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan Şaban A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada bıçaklı saldırı olayına ilişkin K.Ş. (19) ve M.A.S. (39) yakalanarak gözaltına alındı. Olayda bıçak kullanan K.Ş.'nin 13 suç kaydının bulunduğu, M.A.S.'nin ise 5 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ndeki sorguları tamamlanan K.Ş. ve M.A.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.Ş. ve M.A.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN