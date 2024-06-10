Samsun'da Restoranda Garson Bıçaklandı, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Restoranda Garson Bıçaklandı, 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir restoranda çalışan bir garson, kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan garson hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı ve iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.06.2024 19:50
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Samsun'da çalıştığı restoranda garsonun bıçaklanmasıyla ilgili 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Samsun Adliyesi yanındaki bir restoranda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda çalışan garson Şaban A. (37), kimliği belirsiz şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan Şaban A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada bıçaklı saldırı olayına ilişkin K.Ş. (19) ve M.A.S. (39) yakalanarak gözaltına alındı. Olayda bıçak kullanan K.Ş.'nin 13 suç kaydının bulunduğu, M.A.S.'nin ise 5 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ndeki sorguları tamamlanan K.Ş. ve M.A.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.Ş. ve M.A.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Restoranda Garson Bıçaklandı, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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