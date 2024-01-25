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Samsun'da Sahte Para Operasyonunda 3 Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Samsun'da Sahte Para Operasyonunda 3 Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun'da piyasaya sahte para sürerek 5 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 5 kişinin yargılanması sona erdi. A.A., G.K. ve K.C. 2 yıl 1'er ay hapis ve 10'ar bin lira adli para cezasına çarptırıldı. S.K. ve S.H. ise beraat etti.

Samsun\'da Sahte Para Operasyonunda 3 Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı
25.01.2024 - 13:29,
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Samsun'da piyasaya sahte para sürerek 5 kişiyi dolandıran 3 kişi yargılandıkları mahkemece 2 yıl 1'er ay hapis ve 10'ar bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da piyasaya sahte para sürerek 5 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 5 kişinin yargılanması sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, A.A., G.K. ve K.C., mahkemece 2 yıl 1'er ay hapis ve 10'ar bin lira da adli para cezasına çarptırılırken, S.K. ve S.H.'nın ise beraatlerine karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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