Samsun'da Sahte Para ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Sahte Para ve Uyuşturucu Operasyonu

Samsun\'da Sahte Para ve Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda sahte para ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

09.11.2024 18:45
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Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen sahte para ve uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 7 adet 200 TL'lik sahte banknot, 77 adet sentetik ecza hap, 2 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Sahte Para ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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