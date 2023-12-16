 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Sarhoş Karı-Koca Polise Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Sarhoş Karı-Koca Polise Saldırdı

Samsun'da çocukların yoğunlukla bulunduğu parkta çevreyi rahatsız eden sarhoş karı-koca, polis ekiplerine saldırdı. Ekipler, saldırganları gözaltına aldı.

Samsun\'da Sarhoş Karı-Koca Polise Saldırdı
16.12.2023 - 13:01,
Abone Ol

Samsun'da çocukların yoğunlukla bulunduğu parkta çevreyi rahatsız eden sarhoş karı-koca, şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. Ekipler, kendilerine fiziki müdahalede bulunan adamı ve kadını gözaltına aldı.

Sarhoşların neden olduğu olaylar ile sürekli gündeme gelen Anıtpark'ta daha önce de polise mukavemette bulunan Mehmet K. isimli kişi ile eşi Hava K., yine ortalığı birbirine kattı. Çocuk oyun parkının bulunduğu alanda bankta çevredeki vatandaşları rahatsız eden, 'ahlaksız tekliflerde bulundukları' iddia edilen sarhoş karı-koca için şikayet üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Devriye polislerin yanlarına gelmesine ve uyarmasına sinirlenen Mehmet K., resmi polis ekiplerine mukavemette bulunup yumruk attı.

Çevreye rahatsızlık veren çiftin polise mukavemette bulunmasının ardından olay yerine çevik kuvvet polisleri de geldi. Ekipler, kendilerine saldıran Mehmet K.'yı önce bankta ters kelepçe yaptılar ardından da önden kelepçeleyerek etkisiz hale getirdiler. Yaklaşık 15 dakika boyunca polislere direnen sarhoş çift, daha sonra polis otosuna bindirilerek Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Parktaki sarhoş rezaleti bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde polise fiziki saldırıda bulunduğu görülen Mehmet K. bir süre önce de yine Anıt Park'ta çocukların önünde tuvaletini yaparken zabıta ve polis tarafından uyarılmış, o esnada polise fiziki müdahale bulunmuş ve gözaltına alınmıştı.

Parkın müdavimi vatandaşlar ise birçok kez polise saldıran Mehmet K.'nin yanındaki kadınla birlikte çevredekilere 'ahlaksız' teklifte bulunduklarını iddia ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Sarhoş Karı-Koca Polise Saldırdı - Son Dakika


12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09
İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:08
TÜRK-İŞ, ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini istiyor TÜRK-İŞ, ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini istiyor

Son Dakika
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
11:08 TÜRK-İŞ, ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 13:02:34. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Sarhoş Karı-Koca Polise Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement