Samsun\'da Sentetik Ecza Operasyonu

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 3 bin 359 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN