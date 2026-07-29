Samsun’da servis aracı yandı, geriye demir yığını kaldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde seyir halindeki bir mermer ocağına ait servis aracı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akören-Samur yolu üzerinde bulunan beton yol yapım çalışmalarının sürdüğü bölgede, Samur Mahallesi'ndeki mermer ocağına ait servis aracında seyir halindeyken yangın çıktı. Aracın motor bölümünden yükselen alevleri fark eden sürücü aracı durdurarak yardım istedi. Olay sırasında bölgede görev yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na ait sulama arazözünün şoförü, beton yol yapım ekipleriyle birlikte yangına anında müdahale etti. Olay yerine sevk edilen Vezirköprü itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangında araçtan geriye demir yığını kaldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.