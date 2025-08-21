Samsun\'da Seyir Halindeki Otomobil Yangına Teslim Oldu

Samsun'da seyir halindeki bir otomobil, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 55 BR 044 plakalı otomobilde yangın çıktı. Sürücü aracını durdurup etraftan yardım istedi. Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye gelene kadar vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürme çalışmasına katılırken, belediye ekipleri de su tankerleri ile söndürme çalışmasına destek verdi. Otomobilden yükselen alevler söndürülürken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını tamamen söndürüp soğutma çalışması yaptı. - SAMSUN